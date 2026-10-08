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“Ракета!” – в РФ прилетіло по дата-центру, заводу та нафтохімічному комплексу

Події 07:45   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Ракета!” – в РФ прилетіло по дата-центру, заводу та нафтохімічному комплексу Фото: Exilenova+

Ніч у РФ була знову неспокійною. Одразу кілька об’єктів атакували СОУ, підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. А от місцеві жителі запевняють: бачили, як над містами літають ракети.

“У Сасово Рязанської області палає верстатобудівний завод “Саста” після атаки Сил оборони. На території промислового комплексу також розташований великий дата-центр “Яндекс ДЦ Сасово”, – уточнює Стерненко.

Тим часом у компанії вже заявили про проблеми у роботі Yandex Cloud. Причиною стала “проблема з електроживленням”.

Обстріл РФ 8 жовтня
Фото: Exilenova+

У Башкортостані Сили оборони атакували нафтохімічний комплекс “Газпром нафтохім Салават”, – пише Стерненко.

Відео: Exilenova+

Деякі жителі РФ вже встигли проаналізувати обстріл. Вони твердять: бачили ракету.

Відео: Exilenova+

(ОБЕРЕЖНО!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!!!)

Крім того вибухи чули у місті Стерлітамак – у Башкортостані. Також гучно було в окупованому Луганську.

Відео: Exilenova+

(ОБЕРЕЖНО!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!!!)

Читайте також: Новини Харкова — головне 8 жовтня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніч у РФ була знову неспокійною.".