“Ракета!” – в РФ прилетіло по дата-центру, заводу та нафтохімічному комплексу

Ніч у РФ була знову неспокійною. Одразу кілька об’єктів атакували СОУ, підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. А от місцеві жителі запевняють: бачили, як над містами літають ракети.

“У Сасово Рязанської області палає верстатобудівний завод “Саста” після атаки Сил оборони. На території промислового комплексу також розташований великий дата-центр “Яндекс ДЦ Сасово”, – уточнює Стерненко.

Тим часом у компанії вже заявили про проблеми у роботі Yandex Cloud. Причиною стала “проблема з електроживленням”.

У Башкортостані Сили оборони атакували нафтохімічний комплекс “Газпром нафтохім Салават”, – пише Стерненко.

Відео: Exilenova+

Деякі жителі РФ вже встигли проаналізувати обстріл. Вони твердять: бачили ракету.

Відео: Exilenova+

(ОБЕРЕЖНО!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!!!)

Крім того вибухи чули у місті Стерлітамак – у Башкортостані. Також гучно було в окупованому Луганську.

Відео: Exilenova+

(ОБЕРЕЖНО!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!!!)