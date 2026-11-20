Скільки боїв було на Харківщині за добу, розповів Генштаб
Протягом минулої доби СОУ відбили на Харківщині пʼять атак росіян, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Охрімівки та Довгенького.
На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися один раз у бік Куп’янська.
Втрати ворога на сьогодні такі:
“Протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Учора противник завдав три ракетних та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 236 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 5120 дронів-камікадзе та здійснили 2106 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 26 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.