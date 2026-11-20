Протягом минулої доби СОУ відбили на Харківщині пʼять атак росіян, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Охрімівки та Довгенького.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися один раз у бік Куп’янська.

Втрати ворога на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Учора противник завдав три ракетних та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 236 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 5120 дронів-камікадзе та здійснили 2106 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 26 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.