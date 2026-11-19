Російський БпЛА вдарив по Салтівському району близько 17:55 19 листопада. За попередньою інформацією є постраждалі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 18:18. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що потраплення сталося біля остановки громадського транспорту, пошкоджено магазини. На даний момент відомо про п’ятьох потерпілих.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про двох постраждалих.

Також у соцмережах повідомляють про серію вибухів за межами міста.

Перед цим моніторингові канали повідомляли про загрозу “молнії” та КАБів.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада армія РФ атакувала житловий будинок у місті Ізюм, зруйновано під’їзд. Постраждала 21 особа, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Ізюмі через удар РФ 13 людей зазнали поранень, вісім — гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих – четверо дітей.