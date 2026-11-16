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Де атакували росіяни на Харківщині, розповіли у Генштабі

Україна 08:10   16.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Де атакували росіяни на Харківщині, розповіли у Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було п’ять бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Ізбицького, Зибиного та Охрімівки.

На Куп’янському – боїв не зафіксували.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Учора противник завдав 94 авіаційних ударів, під час яких скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7429 дронів-камікадзе та здійснили 2337 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 18 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було п’ять бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.".