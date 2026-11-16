Де атакували росіяни на Харківщині, розповіли у Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було п’ять бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Ізбицького, Зибиного та Охрімівки.

На Куп’янському – боїв не зафіксували.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Учора противник завдав 94 авіаційних ударів, під час яких скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7429 дронів-камікадзе та здійснили 2337 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 18 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.