Критическую инфраструктуру атаковала РФ на Лозовщине – на месте удара пожар

О «прилете» по критической инфраструктуре на Лозовщине проинформировал утром 8 октября мэр Сергей Зеленский.

По его данным, удар пришелся по одному из критических объектов громады. Обошлось без пострадавших.

«Возникло значительное задымление. Чрезвычайники ликвидируют возгорание. Угрозы жизни жителей нет», – уточнил Зеленский.

Напомним, накануне, 7 октября, в Харьковской области в результате утренних «прилетов» без электричества осталась часть Лозовской громады. Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что критическая инфраструктура работает на альтернативных источниках питания. Пострадавших не было.

Утром 8 октября МГ «Объектив» также писала, что в Лозовой тушили бытовой пожар – там загорелся частный дом. 53-летняя женщина получила тяжелые ожоги, ее госпитализировали.