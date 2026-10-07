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Лозовская громада обесточена, критическая инфраструктура — на генераторах

Происшествия 10:35   07.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Лозовская громада обесточена, критическая инфраструктура — на генераторах Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Утром 7 октября мэр Лозовой Сергей Зеленский написал, что громада пережила массированный обстрел. Под ударом оказалась критическая инфраструктура и промышленность. Из-за этого часть Лозовщины остается без света. 

Вся критическая инфраструктура работает благодаря альтернативным источникам питания, а воду подают с помощью генераторов, уточнил Зеленский.

Последствия обстрела в Лозовой 7 октября
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

«Имеем существенные разрушения. Пострадали образовательные и медицинские учреждения и частный сектор. Одно учебное заведение очень сильно повреждено. В двух пятиэтажках взрывной волной выбило окна», – уточнил Зеленский.

Мэр также добавил, что уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, в ночь на 7 октября Украина пережила массированный обстрел. Основной удар пришелся по Полтавской, Черниговской областям, а также Киеву. Именно там сообщают о наибольших разрушениях и погибших. В Харькове ночь прошла без «прилетов».

Напомним, 6 октября президент Владимир Зеленский, ссылаясь на обновленную информацию от разведки, сообщил, что массированный удар по Украине готовят россияне. Мониторинговые каналы в течение суток распространяли информацию о вероятности массированной воздушной атаки в ночь на 7 октября.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 10:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 октября мэр Лозовой Сергей Зеленский написал, что громада пережила массированный обстрел.".