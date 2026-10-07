Live
  • Ср 07.10.2026
  • Харків  +16°С
  • USD 44.95
  • EUR 50.64

Лозівська громада знеструмлена, критична інфраструктура – ​​на генераторах

Події 10:35   07.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Лозівська громада знеструмлена, критична інфраструктура – ​​на генераторах Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Вранці 7 жовтня мер Лозової Сергій Зеленський написав, що громада пережила масований обстріл. Під ударом опинилася критична інфраструктура та промисловість. Через це частина Лозівщини залишається без світла. 

Уся критична інфраструктура працює завдяки альтернативним джерелам живлення, а воду подають за допомогою генераторів, уточнив Зеленський.

Наслідки обстрілу у Лозовій 7 жовтня
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

“Маємо суттєві руйнування. Постраждали освітні та медичні заклади, а також приватний сектор. Один навчальний заклад дуже сильно пошкоджений. У двох п’ятиповерхівках вибуховою хвилею повибивало вікна”, – уточнив Зеленський.

Мер також додав, що вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Україна пережила масований обстріл. Основний удар припав по Полтавській, Чернігівській областях, а також Києву. Саме там повідомляють про найбільші руйнування та загиблих. У Харкові ніч минула без “прильотів”.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Володимир Зеленський, посилаючись на оновлену інформацію від розвідки, повідомив, що масований удар по Україні готують росіяни. Моніторингові канали протягом доби поширювали інформацію про можливість масованої повітряної атаки в ніч на 7 жовтня.

Читайте також: Двоє людей постраждали через удари по Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Відновлення будинку в Харкові після удару КАБами: частину жителів відселять
Відновлення будинку в Харкові після удару КАБами: частину жителів відселять
07.10.2026, 11:43
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Сьогодні 7 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня 2026: яке свято та день в історії
07.10.2026, 06:00
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині, повідомили в обленерго
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині, повідомили в обленерго
07.10.2026, 09:15
Масований обстріл України: РФ била по багатоповерхівках, у Києві є загиблі
Масований обстріл України: РФ била по багатоповерхівках, у Києві є загиблі
07.10.2026, 07:51
Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні
Новини Харкова — головне 7 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні
07.10.2026, 11:11

Новини за темою:

07.10.2026
Відновлення будинку в Харкові після удару КАБами: частину жителів відселять
07.10.2026
У Києві серед будинків знайшли нерозірвану ракету: проводиться розмінування
07.10.2026
Двоє людей постраждали через удари по Харківщині
07.10.2026
ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ
07.10.2026
Масований обстріл України: РФ била по багатоповерхівках, у Києві є загиблі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Лозівська громада знеструмлена, критична інфраструктура – ​​на генераторах», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 7 жовтня мер Лозової Сергій Зеленський написав, що громада пережила масований обстріл.".