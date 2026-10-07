Лозівська громада знеструмлена, критична інфраструктура – ​​на генераторах

Вранці 7 жовтня мер Лозової Сергій Зеленський написав, що громада пережила масований обстріл. Під ударом опинилася критична інфраструктура та промисловість. Через це частина Лозівщини залишається без світла.

Уся критична інфраструктура працює завдяки альтернативним джерелам живлення, а воду подають за допомогою генераторів, уточнив Зеленський.

“Маємо суттєві руйнування. Постраждали освітні та медичні заклади, а також приватний сектор. Один навчальний заклад дуже сильно пошкоджений. У двох п’ятиповерхівках вибуховою хвилею повибивало вікна”, – уточнив Зеленський.

Мер також додав, що вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Україна пережила масований обстріл. Основний удар припав по Полтавській, Чернігівській областях, а також Києву. Саме там повідомляють про найбільші руйнування та загиблих. У Харкові ніч минула без “прильотів”.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Володимир Зеленський, посилаючись на оновлену інформацію від розвідки, повідомив, що масований удар по Україні готують росіяни. Моніторингові канали протягом доби поширювали інформацію про можливість масованої повітряної атаки в ніч на 7 жовтня.