Двоє людей постраждали через удари по Харківщині
Внаслідок обстрілів 11 населених постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Біля с. Плоске Великобурлуцької громади зазнав поранень 64-річний чоловік; у с. Грушине Златопільської громади поранено 52-річну жінку”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- чотири ракети;
- два БпЛА типу «герань-2»;
- БпЛА типу «молния»;
- два fpv-дрони;
- 155 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок російських “прильотів” є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському, чугуївському та Берестинському районах.