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Двоє людей постраждали через удари по Харківщині

Події 08:43   07.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє людей постраждали через удари по Харківщині

Внаслідок обстрілів 11 населених постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Біля с. Плоске Великобурлуцької громади зазнав поранень 64-річний чоловік; у с. Грушине Златопільської громади поранено 52-річну жінку”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • чотири ракети;
  • два БпЛА типу «герань-2»;
  • БпЛА типу «молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 155 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських “прильотів” є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському, чугуївському та Берестинському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 08:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів 11 населених постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".