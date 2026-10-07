Двоє людей постраждали через удари по Харківщині

Внаслідок обстрілів 11 населених постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Біля с. Плоске Великобурлуцької громади зазнав поранень 64-річний чоловік; у с. Грушине Златопільської громади поранено 52-річну жінку”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири ракети;

два БпЛА типу «герань-2»;

БпЛА типу «молния»;

два fpv-дрони;

155 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських “прильотів” є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському, чугуївському та Берестинському районах.