Двое людей пострадали из-за ударов по Харьковщине
В результате обстрелов 11 населенных пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Возле с. Плоское Великобурлукской громады получил ранения 64-летний мужчина; в с. Грушино Златопольской громады ранена 52-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- четыре ракеты;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 155 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском, чугуевском и Берестинском районах.