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Двое людей пострадали из-за ударов по Харьковщине

Происшествия 08:43   07.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое людей пострадали из-за ударов по Харьковщине

В результате обстрелов 11 населенных пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Возле с. Плоское Великобурлукской громады получил ранения 64-летний мужчина; в с. Грушино Златопольской громады ранена 52-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • четыре ракеты;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 155 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском, чугуевском и Берестинском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 08:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов 11 населенных пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".