Двое людей пострадали из-за ударов по Харьковщине

В результате обстрелов 11 населенных пострадали двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Возле с. Плоское Великобурлукской громады получил ранения 64-летний мужчина; в с. Грушино Златопольской громады ранена 52-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

четыре ракеты;

два БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

155 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском, чугуевском и Берестинском районах.