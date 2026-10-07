«Подводит себя к свалке истории»: ГШ «поздравил» Путина, напомнив о потерях РФ

Утром 7 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток РФ атаковала на Харьковщине 12 раз. Также в ведомстве подвели промежуточные итоги потерь российской армии – специально ко Дню рождения российского диктатора Владимира Путина.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз около Волоховки, Старицы, Избицкого, Захаровки, Малой Волчьей и Варваровки.

На Купянском – зафиксировали только один бой в районе Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 202 боевых столкновения. Вчера противник нанес 85 авиационных ударов, в том числе сбросил 278 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9728 дронов-камикадзе и осуществили 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.

Также специально к 74-летию Путина ГШ подвел промежуточные итоги потерь ВС РФ за время полномасштабного вторжения в Украину. Так за это время ВСУ уничтожили:

личного состава — около 1 545 950 (+1690 за минувшие сутки)

самолетов — 443

кораблей и катеров — 35

подводных лодок — 2

вертолетов — 356

танков — 12 396

боевых бронированных машин — 25 498 (+4)

артиллерийских систем — 50 836 (+51)

РСЗВ — 2192 (+8)

средства ПВО — 1690 (+2)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 551 876 (+1890)

автомобильной техники и автоцистерн — 159 128 (+577)

специальной техники — 4 800 (+5)

крылатых ракет — 5 126

наземных робототехнических комплексов — 2878 (+12).

«Развязав величайшую войну на континенте со времен Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а к себе — к свалке истории», – добавили в ведомстве.