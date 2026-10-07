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«Подводит себя к свалке истории»: ГШ «поздравил» Путина, напомнив о потерях РФ

Украина 08:13   07.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Подводит себя к свалке истории»: ГШ «поздравил» Путина, напомнив о потерях РФ Фото: Генштаб ВСУ

Утром 7 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток РФ атаковала на Харьковщине 12 раз. Также в ведомстве подвели промежуточные итоги потерь российской армии – специально ко Дню рождения российского диктатора Владимира Путина.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз около Волоховки, Старицы, Избицкого, Захаровки, Малой Волчьей и Варваровки.

На Купянском – зафиксировали только один бой в районе Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 202 боевых столкновения. Вчера противник нанес 85 авиационных ударов, в том числе сбросил 278 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9728 дронов-камикадзе и осуществили 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.

Также специально к 74-летию Путина ГШ подвел промежуточные итоги потерь ВС РФ за время полномасштабного вторжения в Украину. Так за это время ВСУ уничтожили:

  • личного состава — около 1 545 950 (+1690 за минувшие сутки)
  • самолетов — 443
  • кораблей и катеров — 35
  • подводных лодок — 2
  • вертолетов — 356
  • танков — 12 396
  • боевых бронированных машин — 25 498 (+4)
  • артиллерийских систем — 50 836 (+51)
  • РСЗВ — 2192 (+8)
  • средства ПВО — 1690 (+2)
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 551 876 (+1890)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 159 128 (+577)
  • специальной техники — 4 800 (+5)
  • крылатых ракет — 5 126
  • наземных робототехнических комплексов — 2878 (+12).

«Развязав величайшую войну на континенте со времен Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а к себе — к свалке истории», – добавили в ведомстве.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 08:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток РФ атаковала на Харьковщине 12 раз.".