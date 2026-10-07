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ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ

Україна 08:13   07.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби РФ атакувала на Харківщині 12 разів. Також у відомстві підбили проміжні підсумки втрат російської армії – спеціально до Дня народження російського диктатора Володимира Путіна.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки.

На Куп’янському – зафіксували лише один бій у районі Ківшарівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення. Учора противник завдав 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9728 дронів-камікадзе та здійснили 2521 обстріл населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у Генштабі.

Також спеціально до 74-річчя Путіна ГШ підбив проміжні підсумки втрат ЗС РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну. Так ЗСУ знищили:

  • особового складу — близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу)
  • літаків — 443
  • кораблів та катерів — 35
  • підводних човнів — 2
  • гелікоптерів — 356
  • танків — 12 396
  • бойових броньованих машин — 25 498 (+4)
  • артилерійських систем — 50 836 (+51)
  • РСЗВ — 2192 (+8)
  • засобів ППО — 1690 (+2)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577)
  • спеціальної техніки — 4 800 (+5)
  • крилатих ракет — 5 126
  • наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).

“Розв’язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе – до звалища історії”, – додали у відомстві.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 08:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також у відомстві підбили проміжні підсумки втрат російської армії – спеціально до Дня народження російського диктатора Володимира Путіна.".