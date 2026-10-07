ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ
Вранці 7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби РФ атакувала на Харківщині 12 разів. Також у відомстві підбили проміжні підсумки втрат російської армії – спеціально до Дня народження російського диктатора Володимира Путіна.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки.
На Куп’янському – зафіксували лише один бій у районі Ківшарівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення. Учора противник завдав 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9728 дронів-камікадзе та здійснили 2521 обстріл населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у Генштабі.
Також спеціально до 74-річчя Путіна ГШ підбив проміжні підсумки втрат ЗС РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну. Так ЗСУ знищили:
- особового складу — близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу)
- літаків — 443
- кораблів та катерів — 35
- підводних човнів — 2
- гелікоптерів — 356
- танків — 12 396
- бойових броньованих машин — 25 498 (+4)
- артилерійських систем — 50 836 (+51)
- РСЗВ — 2192 (+8)
- засобів ППО — 1690 (+2)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577)
- спеціальної техніки — 4 800 (+5)
- крилатих ракет — 5 126
- наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).
“Розв’язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе – до звалища історії”, – додали у відомстві.