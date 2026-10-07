ГШ «привітав» Путіна із Днем народження, нагадавши про втрати РФ

Вранці 7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби РФ атакувала на Харківщині 12 разів. Також у відомстві підбили проміжні підсумки втрат російської армії – спеціально до Дня народження російського диктатора Володимира Путіна.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки.

На Куп’янському – зафіксували лише один бій у районі Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення. Учора противник завдав 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9728 дронів-камікадзе та здійснили 2521 обстріл населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у Генштабі.

Також спеціально до 74-річчя Путіна ГШ підбив проміжні підсумки втрат ЗС РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну. Так ЗСУ знищили:

особового складу — близько 1 545 950 (+1690 за минулу добу)

літаків — 443

кораблів та катерів — 35

підводних човнів — 2

гелікоптерів — 356

танків — 12 396

бойових броньованих машин — 25 498 (+4)

артилерійських систем — 50 836 (+51)

РСЗВ — 2192 (+8)

засобів ППО — 1690 (+2)

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890)

автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577)

спеціальної техніки — 4 800 (+5)

крилатих ракет — 5 126

наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).

“Розв’язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе – до звалища історії”, – додали у відомстві.