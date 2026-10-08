Що буде з тарифами на електрику, повідомив Шмигаль

Уряд ухвалив рішення щодо тарифів на електрику: вони не змінюватимуться до кінця опалювального сезону.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, Кабмін продовжив дію покладених спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів.

Відповідно тариф для українців збережеться на рівні 4,32 грн за кВт·год.

Також зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВтг для будинків з електроопаленням та для будинків без газифікації чи централізованого теплопостачання.

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Нагадаємо, з 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду. Це перший етап підвищення у Харкові. З 1 січня 2027 року тарифи піднімуть ще раз.