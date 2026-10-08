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Що буде з тарифами на електрику, повідомив Шмигаль

Економіка 20:12   08.10.2026
Тетяна Литвіна
Що буде з тарифами на електрику, повідомив Шмигаль

Уряд ухвалив рішення щодо тарифів на електрику: вони не змінюватимуться до кінця опалювального сезону.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, Кабмін продовжив дію покладених спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів.

Відповідно тариф для українців збережеться на рівні 4,32 грн за кВт·год.

Також зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВтг для будинків з електроопаленням та для будинків без газифікації чи централізованого теплопостачання.

тарифи на електроенергію 2026
Ілюстрація: Деніс Шмигаль/t.me/Denys_Smyhal

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Нагадаємо, з 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду. Це перший етап підвищення у Харкові. З 1 січня 2027 року тарифи піднімуть ще раз.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 20:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд ухвалив рішення щодо тарифів на електрику: вони не змінюватимуться до кінця опалювального сезону.".