Что будет с тарифами на электричество, сообщил Шмыгаль

Правительство приняло решение в отношении тарифов на электричество: они не будут меняться до конца отопительного сезона.

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, Кабмин продлил действие возложенные специальные обязанности (ВСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это позволяет сберечь нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

Соответственно, тариф для украинцев сохранится на уровне 4,32 грн за кВт·ч.

Также сохраняется льготный тариф 2,64 грн/кВтч для домов с электроотоплением и для домов без газификации или централизованного теплоснабжения.

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Напомним, с 1 октября в Харькове действуют новые тарифы на воду. Это первый этап повышения в Харькове. С 1 января 2027-го тарифы поднимут еще раз.