Live
  • Чт 08.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.16

Что будет с тарифами на электричество, сообщил Шмыгаль

Общество 20:12   08.10.2026
Татьяна Литвина
Что будет с тарифами на электричество, сообщил Шмыгаль

Правительство приняло решение в отношении тарифов на электричество: они не будут меняться до конца отопительного сезона.

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, Кабмин продлил действие возложенные специальные обязанности (ВСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это позволяет сберечь нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

Соответственно, тариф для украинцев сохранится на уровне 4,32 грн за кВт·ч.

Также сохраняется льготный тариф 2,64 грн/кВтч для домов с электроотоплением и для домов без газификации или централизованного теплоснабжения.

тарифы на электроэнергию 2026
Иллюстрация: Денис Шмыгаль/t.me/Denys_Smyhal

Читайте также: Российского военнослужащего подозревают в мародерстве на Харьковщине

Напомним, с 1 октября в Харькове действуют новые тарифы на воду. Это первый этап повышения в Харькове. С 1 января 2027-го тарифы поднимут еще раз.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Мобилизация в Харькове: что приняли на совещании РВА
Мобилизация в Харькове: что приняли на совещании РВА
08.10.2026, 12:38
Бесплатный проезд в Харькове и восстановление – на что повлияет режим экономии
Бесплатный проезд в Харькове и восстановление – на что повлияет режим экономии
08.10.2026, 11:17
Новости Харькова — главное 8 октября: удары РФ, совещание по мобилизации
Новости Харькова — главное 8 октября: удары РФ, совещание по мобилизации
08.10.2026, 20:24
30 погибших: РФ ударила по автобусам в Краматорске
30 погибших: РФ ударила по автобусам в Краматорске
08.10.2026, 13:40
Река побелела на Харьковщине: что произошло, выясняет прокуратура (фото)
Река побелела на Харьковщине: что произошло, выясняет прокуратура (фото)
08.10.2026, 16:42
Ветрено, но тепло: прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области
Ветрено, но тепло: прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области
08.10.2026, 20:40

Новости по теме:

08.10.2026
Новый график отключений света на Харьковщине 8 октября: что изменилось
08.10.2026
В Харькове и области начались аварийные отключения, ГПО не отменили
07.10.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 8 октября
07.10.2026
Подорожали на 15-20%: цены на генераторы и зарядные станции в Харькове
07.10.2026
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине, сообщили в облэнерго


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что будет с тарифами на электричество, сообщил Шмыгаль», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 20:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство приняло решение в отношении тарифов на электричество: они не будут меняться до конца отопительного сезона.".