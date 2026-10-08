Російського військовослужбовця підозрюють у мародерстві на Харківщині
У пограбуванні мирного населення під час окупації Харківської області підозрюють 37-річного військовослужбовця РФ родом із Луганщини.
Як розповіли в облуправлінні поліції, наприкінці квітня 2022 року, під час окупації частини Харківського району, 37-річний уродженець Луганської області – військовослужбовець 206 окремого стрілецького полку 2 армійського корпусу – спільно з іншим військовослужбовцем РФ незаконно проник до приватного будинку.
За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Андрія Шарніна, скориставшись відсутністю господарки, зловмисники спочатку забрали її квадроцикл. Надалі вони вивезли на ньому з дому два телевізори, пилосос, садовий пилосос та фотоапарат.
7 жовтня фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 (військові злочини) КК України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування продовжується для притягнення до кримінальної відповідальності та спільника підозрюваного.
Читайте також: Два роки шукали жінку на Харківщині: у вбивстві підозрюють її знайомого
Нагадаємо, ворог продовжує поширювати неправдиву інформацію про свої «перемоги» на Харківщині, зокрема про просування ЗС РФ у районі Вовчанська, а також про окупацію одразу трьох населених пунктів на Борівському напрямку. В Інституті вивчення війни (ISW) спростовують: СОУ не лише стримують ворога, а й контратакують на деяких ділянках фронту.