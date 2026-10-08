Російського військовослужбовця підозрюють у мародерстві на Харківщині

У пограбуванні мирного населення під час окупації Харківської області підозрюють 37-річного військовослужбовця РФ родом із Луганщини.

Як розповіли в облуправлінні поліції, наприкінці квітня 2022 року, під час окупації частини Харківського району, 37-річний уродженець Луганської області – військовослужбовець 206 окремого стрілецького полку 2 армійського корпусу – спільно з іншим військовослужбовцем РФ незаконно проник до приватного будинку.

За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Андрія Шарніна, скориставшись відсутністю господарки, зловмисники спочатку забрали її квадроцикл. Надалі вони вивезли на ньому з дому два телевізори, пилосос, садовий пилосос та фотоапарат.

7 жовтня фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 (військові злочини) КК України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування продовжується для притягнення до кримінальної відповідальності та спільника підозрюваного.

Нагадаємо, ворог продовжує поширювати неправдиву інформацію про свої «перемоги» на Харківщині, зокрема про просування ЗС РФ у районі Вовчанська, а також про окупацію одразу трьох населених пунктів на Борівському напрямку. В Інституті вивчення війни (ISW) спростовують: СОУ не лише стримують ворога, а й контратакують на деяких ділянках фронту.