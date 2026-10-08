Live
  • Чт 08.10.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.16

Російського військовослужбовця підозрюють у мародерстві на Харківщині

Події 17:55   08.10.2026
Тетяна Литвіна
Російського військовослужбовця підозрюють у мародерстві на Харківщині

У пограбуванні мирного населення під час окупації Харківської області підозрюють 37-річного військовослужбовця РФ родом із Луганщини.

Як розповіли в облуправлінні поліції, наприкінці квітня 2022 року, під час окупації частини Харківського району, 37-річний уродженець Луганської області – військовослужбовець 206 окремого стрілецького полку 2 армійського корпусу – спільно з іншим військовослужбовцем РФ незаконно проник до приватного будинку.

За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Андрія Шарніна, скориставшись відсутністю господарки, зловмисники спочатку забрали її квадроцикл. Надалі вони вивезли на ньому з дому два телевізори, пилосос, садовий пилосос та фотоапарат.

7 жовтня фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 (військові злочини) КК України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування продовжується для притягнення до кримінальної відповідальності та спільника підозрюваного.

Читайте також: Два роки шукали жінку на Харківщині: у вбивстві підозрюють її знайомого

Нагадаємо, ворог продовжує поширювати неправдиву інформацію про свої «перемоги» на Харківщині, зокрема про просування ЗС РФ у районі Вовчанська, а також про окупацію одразу трьох населених пунктів на Борівському напрямку. В Інституті вивчення війни (ISW) спростовують: СОУ не лише стримують ворога, а й контратакують на деяких ділянках фронту.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА
Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА
08.10.2026, 12:38
Річка побіліла на Харківщині: що сталося, з’ясовує прокуратура (фото)
Річка побіліла на Харківщині: що сталося, з’ясовує прокуратура (фото)
08.10.2026, 16:42
Ремонт будинку на Наталії Ужвій – прокуратура виявила переплату
Ремонт будинку на Наталії Ужвій – прокуратура виявила переплату
08.10.2026, 17:14
«Намагаються наблизитись до Харкова» – воїн про ситуацію в Козачій Лопані 📹
«Намагаються наблизитись до Харкова» – воїн про ситуацію в Козачій Лопані 📹
08.10.2026, 14:13
Понад 5000 квартир та майже 1000 будинків: як компенсують житло на Харківщині
Понад 5000 квартир та майже 1000 будинків: як компенсують житло на Харківщині
08.10.2026, 18:22
Попит на дрова зріс на 40%: де придбати на Харківщині, ціни
Попит на дрова зріс на 40%: де придбати на Харківщині, ціни
08.10.2026, 16:07

Новини за темою:

29.09.2026
Військові РФ затягли цивільних у трубу під Куп’янськом: подробиці від ЗСУ
16.09.2026
Окупація Куп’янська: двох місцевих мешканок підозрюють у допомозі ворогові
02.09.2026
Заява Путіна про “окупацію” Козачої Лопані на Харківщині – реакція військових
29.08.2026
Ексзасуджені та колаборанти штурмували Харківщину та Донеччину: як їх покарали
21.08.2026
«Так живим залишишся». За два дні на Харківщині взяли в полон 9 окупантів 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Російського військовослужбовця підозрюють у мародерстві на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 17:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пограбуванні мирного населення під час окупації Харківської області підозрюють 37-річного військовослужбовця РФ родом із Луганщини.".