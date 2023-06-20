Мародери на Харківщині отримали по 5 років за насоси, велосипед та мотокосу

Щоб посадити мародерів надовго, прокурорам на Харківщині довелося подавати апеляцію.

“Прокурори довели, що під час дії воєнного стану 38-річний та 39-річний чоловіки, змовившись, проникли до приміщення складу для зберігання вантажу в с. Циркуни Харківського району, звідки таємно викрали майно, що належить підприємцям. Здобиччю крадіїв стали насоси, велосипед та мотокоса. Також встановлено, що один зі зловмисників проник на огороджену парканом територію кінного клубу, розташованого на території Циркунівської сільської ради, звідки викрав триколісний моторолер“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Суд першої інстанції засудив мародерів до п’яти років ув’язнення кожного, але звільнив із випробувальним терміном. Тоді прокурори подали апеляцію.

“Суд апеляційної інстанції призначив покарання у вигляді 5 років та 5 років 6 місяців позбавлення волі двом чоловікам, визнаним винними у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану”, – зазначили у пресслужбі відомства.