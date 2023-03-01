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Селфі на крадену техніку: росіян, що мародерили в Циркунах, оголосять у розшук

Події 19:31   01.03.2023
Олена Нагорна
Селфі на крадену техніку: росіян, що мародерили в Циркунах, оголосять у розшук

Правоохоронці встановили особи всіх дев’ятьох російських військових, які навесні 2022 року мародерили в селі Циркуни під Харковом. 28 лютого окупантам заочно повідомили про підозру, усі вони будуть оголошені у розшук.

Слідство встановило, що загарбники з 25-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ увірвалися до будинку місцевої мешканки та вкрали майна на 350 тисяч гривень: автомобіль, пральну машинку, телевізор, ігрову приставку, ноутбуки, планшети та телефони, повідомляється на сайті Нацполіції України.


Фото: Нацполіція України

“Під час роботи з воєнними справами важливою частиною є збір даних про росіян – необхідно ідентифікувати кожного, щоб ніхто не зміг уникнути покарання. Я вже викладав відео в себе з росіянами, які, вдершись у чужу домівку, зробили багато відео та фото з собою на чужий планшет – це були основні докази проти цих росіян”, – розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

Відео: Сергій Болвінов

За даними Харківської облпрокуратури, загальна вартість техніки, викраденої з будинку, склала близько мільйона гривень.

“На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі “фотосесії” на подвір’ї та у кімнатах будинку. Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої”, – зазначили у відомстві.

Окупантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ, за що передбачено до 12 років в’язниці.

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Раніше Болвінов повідомляв, що особи окупантів встановили, оскільки все зняте ними залишилося в Google-сховищі. Ці матеріали власниця будинку передала правоохоронцям.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 19:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили особи всіх дев’ятьох російських військових, які навесні 2022 року мародерили в селі Циркуни під Харковом. 28 лютого окупантам заочно повідомили про підозру, усі вони будуть оголошені у розшук.".