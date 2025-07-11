Розстріляв авто з родиною під Харковом у 2022-му: встановили особу росіянина

“Мені сказали нікого не пропускати”, – сказав, стоячи поруч із цивільними, що стікали кров’ю під Харковом, російський військовий.

Жорстокий воєнний злочин стався в перші дні російського повномасштабного вторгнення – 2 березня 2022 року на трасі поблизу села Дементіївка Харківського району. Чоловік і дружина хотіли відвезти дітей якомога далі від Харкова – із села Лісне.

“Другого березня 2022 року вони посадили в машину 9-річну доньку та 17-річного сина, щоб втекти від обстрілів та ворожого наступу. Родина вже майже доїхала до Дементіївки, там було підготовлено бомбосховище та продукти. Але по дорозі натрапили на російського військового на бойовому танку. Він відкрив прицільний вогонь з великокаліберного кулемета прямо по цивільних. Батько, який був за кермом, загинув від перших пострілів. Наступною смертельне поранення отримала 9-річна Ксенія. Некерована автівка полетіла в кювет, але обстріл не припинився. Матір змогла вибратися з салону. Двері заклинило – жінка намагалася витягти сина Михайла та отримала поранення у спину. І навіть після цього російський військовий не припинив вести вогонь, стріляв, поки легковик не загорівся”, — описав ті події начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Дивом мати та син вижили. Ще близько години вони пролежали на місці трагедії з тяжкими пораненнями, хлопцю куля зачепила легені. За цей час мати роздивилася того, хто стріляв, а також чула, як він обговорював із товаришами по службі свій злочин.

“Один із російських військових звертався до того самого танкіста – запитував, навіщо той розстріляв сім’ю. Відповідь була така, згадує жінка: “Мені сказали нікого не пропускати”. Обличчя цього танкіста вона запам’ятала дуже добре”, – зазначив Болвінов.

З місця трагедії українців вивезли російські медики, але не допомогли. Просто кинули на вулиці у вже окупованих на той момент Малих Проходах. Допомогу їм надали місцеві жителі.

“Одна жінка забрала до себе додому, покликала місцевого лікаря. А коли стало зрозуміло, що справи дуже погані й потрібна серйозна допомога, один із сусідів наважився на дуже сміливий крок. На власній машині, через лінію бойового зіткнення він зміг вивезти жінку з сином до Дергачів та доправив їх до лікарні”, – навів подробиці головний слідчий поліції Харківщини.

Весь цей час слідчі з’ясовували, хто саме розстріляв машину із цивільними. І з’ясували. Саме свідки допомогли встановити підозрюваного. Жінка, в якої окупанти вбили доньку та чоловіка, впізнала підозрюваного по фото. Це 22-річний військовослужбовець 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії Московського військового округу. Сам він – із Бєлгородської області, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Болвінов уточнив: “Коли розстрілював родину з кулемета, йому було дев’ятнадцять років. Народився в Читинській області, а до нас на танку приїхав з російських Валуйок, саме там він зареєстрований. Про підозру в жорстокому поводженні з цивільними, яке призвело до смерті людей, йому повідомили заочно і будемо оголошувати в розшук”.