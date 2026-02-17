Вбив і розчленував товариша: вирок жителю Харківщини, він розкаявся
Вісім років у тюрмі проведе мешканець Харківщини. Правоохоронці у суді довели, що він жорстоко вбив свого товариша, а його тіло розчленував.
За даними Харківської обласної прокуратури, подія сталася наприкінці липня 2025-го року в селі Мокра Рокитна. Тоді 59-річний чоловік прийшов до будинку свого знайомого, де вони разом випивали. Між ними спалахнула сварка.
«Під час суперечки господар схопив металевий совок і ударив товариша по голові, від чого той упав на ліжко. Після цього нападник наніс йому численні удари сокирою по голові та тулубу. Потерпілий помер на місці. Щоб приховати злочин, чоловік розчленував тіло загиблого за допомогою ножа, сокири, молотка та фрагмента ножівки по металу. Відокремлені частини тіла він заховав у вигрібній ямі на території свого подвір’я. Частину ноги підхопив його собака, який бігав поблизу», – розповіли правоохоронці.
Через день після вбивства, 28 липня, сусід, який зайшов до нападника набрати води, помітив, що його пес гризе залишки людської ноги, і викликав поліцію, додали в прокуратурі.
Правоохоронці затримали фігуранта. У суді він визнав вину та розкаявся, зазначили правоохоронці.
Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві та нарузі над тілом померлого.
