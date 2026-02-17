Live

Убил и расчленил товарища: приговор жителю Харьковщины, он раскаялся

Общество 12:39   17.02.2026
Виктория Яковенко
Убил и расчленил товарища: приговор жителю Харьковщины, он раскаялся Фото: Харьковская областная прокуратура

Восемь лет в тюрьме проведет житель Харьковской области. Правоохранители в суде доказали, что он жестоко убил своего товарища, а его тело расчленил.

По данным Харьковской областной прокуратуры, событие произошло в конце июля 2025-го года в селе Мокрая Ракитная. Тогда 59-летний мужчина пришел в дом своего знакомого, где они вместе выпивали. Между ними разгорелась ссора.

«Во время спора хозяин схватил металлический совок и ударил товарища по голове, от чего тот упал на кровать. После этого нападавший нанес ему многочисленные удары топором по голове и туловищу. Потерпевший умер на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело погибшего с помощью ножа, топора, молотка и фрагмента ножовки по металлу. Части тела он спрятал в выгребной яме на территории своего двора. Часть ноги подхватила его собака, которая бегала поблизости», — рассказали правоохранители.

Через день после убийства, 28 июля, к нападающему зашел набрать воды сосед и заметил, что его пес грызет остатки человеческой ноги. Мужчина вызвал полицию, добавили в прокуратуре.

Правоохранители задержали фигуранта. В суде он признал вину и раскаялся, отметили правоохранители.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве и надругательстве над телом умершего.

Читайте также: В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
17.02.2026, 14:09
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
17.02.2026, 06:00
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
17.02.2026, 16:12

Новости по теме:

12.02.2026
Гнал 120 км/ч, погибли два человека: приговор водителю на Харьковщине (видео)
05.02.2026
Годами насиловал в Харькове сына и падчерицу: апелляция не оправдала мужчину
30.01.2026
Забил знакомого до смерти в Валках – суд вынес приговор
19.01.2026
Воевал за РФ на Харьковщине: пленный предатель получил приговор
18.01.2026
Максимальный приговор получил мужчина, который систематически избивал мать


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Убил и расчленил товарища: приговор жителю Харьковщины, он раскаялся», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 12:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь лет в тюрьме проведет житель Харьковской области. Правоохранители в суде доказали, что он жестоко убил своего товарища, а его тело расчленил.".