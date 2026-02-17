Убил и расчленил товарища: приговор жителю Харьковщины, он раскаялся
Восемь лет в тюрьме проведет житель Харьковской области. Правоохранители в суде доказали, что он жестоко убил своего товарища, а его тело расчленил.
По данным Харьковской областной прокуратуры, событие произошло в конце июля 2025-го года в селе Мокрая Ракитная. Тогда 59-летний мужчина пришел в дом своего знакомого, где они вместе выпивали. Между ними разгорелась ссора.
«Во время спора хозяин схватил металлический совок и ударил товарища по голове, от чего тот упал на кровать. После этого нападавший нанес ему многочисленные удары топором по голове и туловищу. Потерпевший умер на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело погибшего с помощью ножа, топора, молотка и фрагмента ножовки по металлу. Части тела он спрятал в выгребной яме на территории своего двора. Часть ноги подхватила его собака, которая бегала поблизости», — рассказали правоохранители.
Через день после убийства, 28 июля, к нападающему зашел набрать воды сосед и заметил, что его пес грызет остатки человеческой ноги. Мужчина вызвал полицию, добавили в прокуратуре.
Правоохранители задержали фигуранта. В суде он признал вину и раскаялся, отметили правоохранители.
Мужчину признали виновным в умышленном убийстве и надругательстве над телом умершего.
