Схема с метадоном в Харькове: как мужчина обманул больницы, приговор
Суд объявил приговор 47-летнему наркозависимому пациенту программы заместительной поддерживающей терапии. Правоохранители доказали, что он мошенническим способом получал метадон в тройном объеме.
По данным Харьковской областной прокуратуры, с октября 2022 года фигурант по назначению врача в одном из медучреждений города регулярно получал для приема средство, содержащее в составе метадон.
«Потом мужчина, воспользовавшись отсутствием единого реестра пациентов, обратился еще в две больницы, где скрыл факт участия в программе и начал получать дополнительные порции таблеток», — рассказали правоохранители.
В целом, говорят в прокуратуре, за весь период мужчина незаконно получил более 120 г препарата – почти 5 тысяч таблеток. В августе-сентябре 2025 года он сбывал излишки метадона по цене 200 гривен за «дозу».
Его задержали в сентябре 2025 года. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства и завладении наркотическим средством путем мошенничества.
Фигуранту назначили 8 лет тюрьмы с конфискацией ½ части принадлежащего ему имущества.
Напомним, харьковчанин, занимавшийся распространением наркотического вещества PVP, отправился в тюрьму на девять лет. Такой приговор вынес Салтовский районный суд, передавали в облпрокуратуре.
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 14:48;