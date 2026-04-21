Схема с метадоном в Харькове: как мужчина обманул больницы, приговор

Общество 14:48   21.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд объявил приговор 47-летнему наркозависимому пациенту программы заместительной поддерживающей терапии. Правоохранители доказали, что он мошенническим способом получал метадон в тройном объеме.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с октября 2022 года фигурант по назначению врача в одном из медучреждений города регулярно получал для приема средство, содержащее в составе метадон.

«Потом мужчина, воспользовавшись отсутствием единого реестра пациентов, обратился еще в две больницы, где скрыл факт участия в программе и начал получать дополнительные порции таблеток», — рассказали правоохранители.

В целом, говорят в прокуратуре, за весь период мужчина незаконно получил более 120 г препарата – почти 5 тысяч таблеток. В августе-сентябре 2025 года он сбывал излишки метадона по цене 200 гривен за «дозу».

Его задержали в сентябре 2025 года. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства и завладении наркотическим средством путем мошенничества.

Фигуранту назначили 8 лет тюрьмы с конфискацией ½ части принадлежащего ему имущества.

Напомним, харьковчанин, занимавшийся распространением наркотического вещества PVP, отправился в тюрьму на девять лет. Такой приговор вынес Салтовский районный суд, передавали в облпрокуратуре.



