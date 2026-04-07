На девять лет «сядет» наркокурьер из Харькова – чем он торговал

Происшествия 10:05   07.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанин, который занимался распространением наркотического вещества PVP, отправился в тюрьму на девять лет. Такой приговор вынес Салтовский районный суд, передают в облпрокуратуре.

Осужденный работал на интернет-магазин, в котором продавали наркотики PVP, метамфетамин и каннабис. Вещества отправляли мужчине по почте, после получения он фасовал товары и хранил у себя.

«В феврале 2024 года мужчина оставлял по городу «закладки» и присылал фото определенных мест интернет-магазина для получения денежного вознаграждения. Правоохранители изъяли у наркокурьера более 110 грамм PVP», – отметили в прокуратуре.

На суде вину харьковчанина полностью установили и приговорили его к девяти годам тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 10:05;

