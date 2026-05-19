Заключенный мог торговать наркотиками в колонии

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что раскрыли схему незаконной торговли запрещенными веществами в одной из исправительных колоний.

По версии следствия, заключенному помогал его товарищ. Он, вероятно, спрятал наркотики в посылке с продуктами. Ее мужчина передал другу.

«В ходе проверки сотрудники учреждения обнаружили и изъяли 20 таблеток и полимерный сверток с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, извлеченное вещество содержало наркотическое средство – метадон. Следователи Харьковского РУП №3 при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова сообщили о подозрении двоим мужчинам по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.