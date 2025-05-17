В Харьковском СИЗО конфликт между заключенными завершился трагически: детали

Смертельный конфликт произошел в ГУ «Харьковский следственный изолятор» 14 апреля.

«Заключенный Д. во время внезапного конфликта нанес телесные повреждения сокамернику заключенному А., в результате чего последний умер», — рассказали в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Отмечается, что 13 мая фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УКУ — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Расследование продолжается.

«Этот случай еще раз подчеркивает важность надлежащего контроля и безопасности в местах лишения свободы. Соответствующие подразделения продолжают принимать меры по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении.