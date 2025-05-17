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В Харьковском СИЗО конфликт между заключенными завершился трагически: детали

Происшествия 12:34   17.05.2025
Виктория Яковенко
В Харьковском СИЗО конфликт между заключенными завершился трагически: детали Фото: Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний

Смертельный конфликт произошел в ГУ «Харьковский следственный изолятор» 14 апреля.

«Заключенный Д. во время внезапного конфликта нанес телесные повреждения сокамернику заключенному А., в результате чего последний умер», — рассказали в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Отмечается, что 13 мая фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УКУ — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Расследование продолжается.

«Этот случай еще раз подчеркивает важность надлежащего контроля и безопасности в местах лишения свободы. Соответствующие подразделения продолжают принимать меры по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный конфликт произошел в ГУ «Харьковский следственный изолятор» 14 апреля.".