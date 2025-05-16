Мать и ее дочь-подросток поджигали автомобили военных в Харькове (фото)

46-летней харьковчанке и ее 16-летней дочери сообщили о подозрении в поджогах автомобилей украинских военных (ч. 2 ст. 194 УКУ).

По данным следствия, в течение мая этого года в ночное время мать и ее дочь искали автомобили защитников, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

Два автомобиля выгорели дотла, еще одна машина получила повреждения. Предварительно установлено, что фигурантки действовали по указаниям российских спецслужб и согласовывали свои действия с куратором, который обещал денежное вознаграждение. Поэтому свои действия задержанные снимали на смартфон. Однако обещанных средств они так и не получили, отмечают в прокуратуре.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, женщины повредили в Салтовском районе автомобили Mazda, Honda и внедорожник Mitsubishi. Также пострадал ВАЗ-21093, который стоял рядом.

Фигуранткам уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.