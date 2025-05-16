Мать и ее дочь-подросток поджигали автомобили военных в Харькове (фото)
46-летней харьковчанке и ее 16-летней дочери сообщили о подозрении в поджогах автомобилей украинских военных (ч. 2 ст. 194 УКУ).
По данным следствия, в течение мая этого года в ночное время мать и ее дочь искали автомобили защитников, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали, информируют в Харьковской областной прокуратуре.
Два автомобиля выгорели дотла, еще одна машина получила повреждения. Предварительно установлено, что фигурантки действовали по указаниям российских спецслужб и согласовывали свои действия с куратором, который обещал денежное вознаграждение. Поэтому свои действия задержанные снимали на смартфон. Однако обещанных средств они так и не получили, отмечают в прокуратуре.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, женщины повредили в Салтовском районе автомобили Mazda, Honda и внедорожник Mitsubishi. Также пострадал ВАЗ-21093, который стоял рядом.
Фигуранткам уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46-летней харьковчанке и ее 16-летней дочери сообщили о подозрении в поджогах автомобилей украинских военных (ч. 2 ст. 194 УКУ).".