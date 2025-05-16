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На Салтовке у мужчины возле подъезда украли большую сумму денег – полиция

Общество 16:22   16.05.2025
Виктория Яковенко
На Салтовке у мужчины возле подъезда украли большую сумму денег – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова напали на мужчину. Известно, что при потерпевшем была большая сумма денег, вероятного вора задержали.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что 55-летний местный житель возвращался на такси. Фигурант ждал его возле подъезда.

«После получения сильного удара по голове пострадавший упал на землю и потерял сознание. Мужчина завладел деньгами в сумме 20400 долларов и 500 евро, а также забрал мобильный телефон и документы», — добавили в полиции.

Правоохранители задержали предполагаемого нападающего. Им оказался 30-летний мужчина, уже осужденный за грабежи и разбойные нападения. Копы провели обыски у него дома.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова напали на мужчину. Известно, что при потерпевшем была большая сумма денег, вероятного вора задержали.".