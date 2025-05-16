Две нарколаборатории «накрыли» на Харьковщине – фото и видео
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, как в регионе нашли лаборатории, где изготавливали наркотики.
Одну из них разоблачили в Краснокутске. По данным Болвинова, ее обустроили двое мужчин. На специфический запах жаловались жители частного сектора, поэтому оперативники начали вести наблюдение за фигурантами.
«Сначала зафиксировали, как один из мужчин забрал на почте канистру и привез к тому же дому. Позже выяснилось, что внутри были прекурсоры. А когда зашли с обыском, то увидели десятки таких канистр, специальное оборудование для изготовления наркотиков и 50 кг готового психотропа альфа-пвп», — рассказал Болвинов.
Он добавил, что двух фигурантов задержали, однако со следствием они пока не сотрудничают.
Видео: Сергей Болвинов
Еще одна лаборатория находилась в таком же старом доме в селе, продолжил Болвинов. И добавил, что там наркобизнесом также занимались двое мужчин.
«Выяснить, чем именно они занимаются мы тоже смогли благодаря негласным следственным действиям. Парни следили за лабораторией, убедились, что там действительно изготавливают наркотики, а потом пришли с обыском. В арендованном доме было все необходимое оборудование, бочки, канистры с жидкостью. Экспертиза показала, что внутри также хранилось почти 7 кг особо опасного психотропа», — выяснили правоохранители.
Эти двое — в СИЗО. Им сообщили о подозрении в незаконном производстве психотропных веществ. Если вину докажут, фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.
Болвинов уточнил, что ликвидация этих лабораторий — это часть масштабной спецоперации. Всего по всей Украине изъяли 17 миллионов доз наркотиков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарколаборатория, полиция, Сергей Болвинов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, как в регионе нашли лаборатории, где изготавливали наркотики.".