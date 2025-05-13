Одну из самых масштабных спецопераций проводит НПУ в том числе на Харьковщине
Об одной из самых масштабных спецопераций заявили в Национальной полиции Украины. Силовики ликвидируют наркоячейки в 15 регионах.
Участники группировки ежемесячно изготавливали в нарколабораториях более 700 килограммов психотропных веществ, которые поставляли во все регионы страны, информирует НПУ.
По ценам черного рынка такой объем оценивается в более чем 300 миллионов гривен. По результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропами. Изъято 118 килограммов мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 килограммов мефедрона), 156 килограммов альфа-PVP, более 30 килограммов амфетамина, 12 тонн прекурсоров.
По состоянию на 17:30 силовики задержали в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой Киевской областях и Киеве 66 дельцов во главе с организатором.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: наркотики, новости Харькова, полиция Харьковской области, психотропы;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об «одной из самых масштабных спецопераций» заявили в Национальной полиции Украины. Силовики ликвидируют наркоячейки в 15 регионах.".