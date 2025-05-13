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На Харьковщине задержали диверсанта – СБУ: что унитожал подозреваемый

Общество 16:49   13.05.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине задержали диверсанта – СБУ: что унитожал подозреваемый Фото: Владислав Абдула

Правоохранители поймали на Харьковщине мужчину, который, по данным следствия, по заказу ФСБ РФ уничтожал энергообъекты «Укрзалізниці».

Подозреваемый – 22-летний безработный житель, которого оккупанты завербовали в марте через Telegram-канал по поиску «легких денег», информирует пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Установлено, что после того, как мужчина «клюнул» на предложение, на него вышел представитель ФСБ РФ и поставил задачу совершать поджоги железнодорожного оборудования.

«Таким образом государство-агрессор надеялось заблокировать движение эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта. Злоумышленник причастен к поджогу шести релейных и батарейных шкафов на одном из самых оживленных участков железной дороги на территории Харьковской области. Он обливал железнодорожные шкафы горючей жидкостью и поджигал. По результатам своих диверсий злоумышленник делал видеодоказательства уничтоженного оборудования, которые мессенджером посылал представителю государства-агрессора», — отметили правоохранители.

В СБУ добавили, что оккупанты обещали платить мужчине по 100 долларов за каждый сожженный железнодорожный шкаф. Однако, вместо обещанных средств, фигурант получил подозрение.

Ему инкриминируют диверсию, совершенную в условии военного состояния (ч. 2 ст. 113 УКУ). Сейчас фигурант – в СИЗО, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали на Харьковщине мужчину, который, по данным следствия, по заказу ФСБ РФ уничтожал энергообъекты «Укрзалізниці».".