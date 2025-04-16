Live
  • Ср 16.04.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.18
  • EUR 46.61

В Харькове студентов и школьницу подозревают в диверсиях: подробности

Происшествия 13:00   16.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове студентов и школьницу подозревают в диверсиях: подробности Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили в Харькове и Киеве две группы вероятных поджигателей. По данным следствия, фигуранты по заказу россиян уничтожали энергообъекты Укрзалізниці и авто ВСУ.

В частности, в Харькове поймали трех фигурантов, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Под подозрением — двое студентов железнодорожного колледжа и их 15-летняя знакомая школьница.

«В общем они подожгли 24 релейных шкафа сигнальных установок на линиях железнодорожного сообщения прифронтового региона. Следующей задачей фигурантов было совершение серии диверсий в Виннице. Но правоохранители сорвали вражеские намерения», — отметили в СБУ.

В столице же задержали двух переселенцев из Часового Яра, в возрасте 19 и 21 года. Правоохранители установили, что они получили заказы РФ на уничтожение пикапов мобильных огневых групп.

Их поймали «по горячим следам», когда фигуранты подожгли два служебных автомобиля украинских защитников, добавили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что все фигуранты искали «легкие заработки» в Telegram-каналах, так их дистанционно и завербовали оккупанты.

Задержанным сообщили о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются расследования по привлечению к ответственности несовершеннолетних фигурантов.

СБУ задержали в Харькове студентов и школьницу
Фото: Владислав Абдула

Читайте также: Совершили серию поджогов на Харьковщине – СБУ задержала несовершеннолетних

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
Размер пенсий в Украине: Харьковщина не вошла в первую пятерку (графика)
Размер пенсий в Украине: Харьковщина не вошла в первую пятерку (графика)
16.04.2025, 09:53
Подросток нашел РПГ в харьковском экопарке и случайно выстрелил в мать
Подросток нашел РПГ в харьковском экопарке и случайно выстрелил в мать
16.04.2025, 08:13
Какие кладбища запрещено посещать в Харькове: список
Какие кладбища запрещено посещать в Харькове: список
16.04.2025, 12:08
Новости Харькова — главное за 16 апреля: дроны охотятся на экскаваторы, фронт
Новости Харькова — главное за 16 апреля: дроны охотятся на экскаваторы, фронт
16.04.2025, 13:03
«Враг не так далеко находится от Купянска» — Канашевич о ситуации (видео)
«Враг не так далеко находится от Купянска» — Канашевич о ситуации (видео)
16.04.2025, 13:46

Новости по теме:

11:37
Пожизненное грозит 21-летнему жителю области: парня будут судить за диверсии
15:37
В Харькове будут судить двух подростков: их подозревают в диверсии
18:19
Пятерых агентов РФ, проводивших диверсии в Харькове, поймали – Немичев
14:13
Поджоги ж/д оборудования: юному жителю Харьковщины «светит» пожизненное
14:45
Диверсантов-поджигателей поймали «на горячем» на железной дороге под Харьковом

Вы читали новость: «В Харькове студентов и школьницу подозревают в диверсиях: подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове и Киеве две группы вероятных поджигателей.".