В Харькове студентов и школьницу подозревают в диверсиях: подробности

Правоохранители разоблачили в Харькове и Киеве две группы вероятных поджигателей. По данным следствия, фигуранты по заказу россиян уничтожали энергообъекты Укрзалізниці и авто ВСУ.

В частности, в Харькове поймали трех фигурантов, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Под подозрением — двое студентов железнодорожного колледжа и их 15-летняя знакомая школьница.

«В общем они подожгли 24 релейных шкафа сигнальных установок на линиях железнодорожного сообщения прифронтового региона. Следующей задачей фигурантов было совершение серии диверсий в Виннице. Но правоохранители сорвали вражеские намерения», — отметили в СБУ.

В столице же задержали двух переселенцев из Часового Яра, в возрасте 19 и 21 года. Правоохранители установили, что они получили заказы РФ на уничтожение пикапов мобильных огневых групп.

Их поймали «по горячим следам», когда фигуранты подожгли два служебных автомобиля украинских защитников, добавили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что все фигуранты искали «легкие заработки» в Telegram-каналах, так их дистанционно и завербовали оккупанты.

Задержанным сообщили о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются расследования по привлечению к ответственности несовершеннолетних фигурантов.