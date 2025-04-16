В Харькове студентов и школьницу подозревают в диверсиях: подробности
Правоохранители разоблачили в Харькове и Киеве две группы вероятных поджигателей. По данным следствия, фигуранты по заказу россиян уничтожали энергообъекты Укрзалізниці и авто ВСУ.
В частности, в Харькове поймали трех фигурантов, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Под подозрением — двое студентов железнодорожного колледжа и их 15-летняя знакомая школьница.
«В общем они подожгли 24 релейных шкафа сигнальных установок на линиях железнодорожного сообщения прифронтового региона. Следующей задачей фигурантов было совершение серии диверсий в Виннице. Но правоохранители сорвали вражеские намерения», — отметили в СБУ.
В столице же задержали двух переселенцев из Часового Яра, в возрасте 19 и 21 года. Правоохранители установили, что они получили заказы РФ на уничтожение пикапов мобильных огневых групп.
Их поймали «по горячим следам», когда фигуранты подожгли два служебных автомобиля украинских защитников, добавили в СБУ.
Правоохранители выяснили, что все фигуранты искали «легкие заработки» в Telegram-каналах, так их дистанционно и завербовали оккупанты.
Задержанным сообщили о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются расследования по привлечению к ответственности несовершеннолетних фигурантов.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове и Киеве две группы вероятных поджигателей.".