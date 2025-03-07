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Совершили серию поджогов на Харьковщине – СБУ задержала несовершеннолетних

Общество 16:00   07.03.2025
Виктория Яковенко
Совершили серию поджогов на Харьковщине – СБУ задержала несовершеннолетних Фото: Владислав Абдула

На Харьковщине правоохранители разоблачили две группы поджигателей, которые, по данным следствия, по заказу РФ совершили диверсию на железной дороге, сожгли военный автомобиль и админздание.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигуранты — трое парней и девушка от 14 до 16 лет, проживающие и обучающиеся в соседних населенных пунктах. Двое из подозреваемых – родные братья.

Следствие установило, что возможные поджигатели действовали в составе двух отдельных агентурных групп ФСБ.

«Первая – подожгла релейный шкаф железной дороги, расположенный в Берестинском районе. Это критически важное оборудование Укрзалізниці обеспечивало работу автоматики и служило безопасности движения железнодорожного транспорта. Диверсанты ломом сломали металлическую дверь шкафа, облили ее технологическую часть легковоспламеняющейся смесью и подожгли. Также эта группа сожгла служебный мультивэн ВСУ, который проходил техосмотр после выполнения заданий на восточном фронте», — рассказали в СБУ.

Другая группа, добавили правоохранители, выбила окно в местном сельсовете, облила подоконники легковоспламеняющейся смесью и подожгла ее.

По данным СБУ, оккупанты завербовали несовершеннолетних через Telegram-каналы по поиску «легких денег».

Правоохранители сообщили фигурантам о подозрениях по трем статьям УКУ: диверсия, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога и препятствие деятельности ВСУ.

поджигатели на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разоблачили две группы поджигателей, которые, по данным следствия, по заказу РФ совершили диверсии. ".