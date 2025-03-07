Вчинили серію підпалів на Харківщині – СБУ затримала неповнолітніх

На Харківщині правоохоронці викрили дві групи підпалювачів, які, за даними слідства, на замовлення РФ вчинили диверсію на залізниці, спалили військову автівку та адмінбудівлю.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігуранти – троє хлопців і дівчина від 14 до 16 років, які мешкають і навчаються у сусідніх населених пунктах. Двоє з підозрюваних – рідні брати.

Слідство встановило, що ймовірні палії діяли у складі двох окремих агентурних груп ФСБ.

«Перша – підпалила релейну шафу залізниці, розташовану в Берестинському районі. Це критично важливе обладнання Укрзалізниці забезпечувало роботу автоматики і слугувало для безпеки руху залізничного транспорту. Диверсанти ломом зламали металеві двері шафи, облили її технологічну частину легкозаймистою сумішшю і підпалили. Також, ця група спалила службовий мультівен ЗСУ, який проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті», – розповіли в СБУ.

Інша група, додали правоохоронці, вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її.

За даними СБУ, окупанти завербували неповнолітніх через телеграм-канали з пошуку «легких грошей».

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозри за трьома статтями ККУ: диверсія, умисне знищення чужого майна шляхом підпалу та перешкоджання діяльності ЗСУ.