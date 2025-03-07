Вчинили серію підпалів на Харківщині – СБУ затримала неповнолітніх
На Харківщині правоохоронці викрили дві групи підпалювачів, які, за даними слідства, на замовлення РФ вчинили диверсію на залізниці, спалили військову автівку та адмінбудівлю.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігуранти – троє хлопців і дівчина від 14 до 16 років, які мешкають і навчаються у сусідніх населених пунктах. Двоє з підозрюваних – рідні брати.
Слідство встановило, що ймовірні палії діяли у складі двох окремих агентурних груп ФСБ.
«Перша – підпалила релейну шафу залізниці, розташовану в Берестинському районі. Це критично важливе обладнання Укрзалізниці забезпечувало роботу автоматики і слугувало для безпеки руху залізничного транспорту. Диверсанти ломом зламали металеві двері шафи, облили її технологічну частину легкозаймистою сумішшю і підпалили. Також, ця група спалила службовий мультівен ЗСУ, який проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті», – розповіли в СБУ.
Інша група, додали правоохоронці, вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її.
За даними СБУ, окупанти завербували неповнолітніх через телеграм-канали з пошуку «легких грошей».
Правоохоронці повідомили фігурантам про підозри за трьома статтями ККУ: диверсія, умисне знищення чужого майна шляхом підпалу та перешкоджання діяльності ЗСУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: несовершеннолетние, поджог, СБУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили дві групи підпалювачів, які, за даними слідства, на замовлення РФ вчинили диверсію на залізниці, спалили військову автівку та адмінбудівлю.".