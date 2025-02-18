Підпал авто військового на Харківщині потрапив на камеру: кого судитимуть
24-річного жителя Чугуєва судитимуть. За даними слідства, чоловік підпалив авто українського захисника.
Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, фігурант шукав собі роботу. У мережі «Телеграм» він відгукнувся на оголошення про «легкий заробіток».
«Роботодавець» повідомив, що необхідно підпалювати авто українських військових, за що буде виплачена грошова винагорода. Фігурант погодився», – встановили правоохоронці.
20 листопада торік близько 03:40 у місті Чугуїв чоловік підійшов до автомобіля, який мав ознаки військового транспортного засобу. У прокуратурі додали, що за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші він підпалив машину. Усе зафіксували камери.
Відео: Харківська обласна прокуратура
«У результаті дій палія власнику авто — українському військовослужбовцю — завдано матеріальної шкоди», – зазначили у прокуратурі.
На суд фігурант чекає у СІЗО. Йому інкримінують умисне пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 114-1 ККУ).
Якщо провину доведуть, чоловіку «світить» до 10 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, военный, поджог, харківщина, Харьковская областная прокуратура, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 12:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річного жителя Чугуєва судитимуть. За даними слідства, чоловік підпалив авто українського захисника.".