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У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії

Суспільство 15:37   13.01.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії Фото: Харківська обласна прокуратура

До суду передали справи 16-річного та 14-річного хлопців, які, за даними слідства, підпалили трансформаторну підстанцію у Харкові.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що підстанцію в Основ’янському районі підлітки підпалили 11 жовтня близько 21:00. Це об’єкт критичної інфраструктури та має важливе народногосподарське значення.

«До злочину підлітки готувались заздалегідь: придбали розпалювальну суміш, вивчили місцевість і визначились з об’єктом підпалу», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі встановили, що хлопці діяли на замовлення «куратора», з яким налагодили контакт не пізніше червня минулого року. Попередньо, він — співробітник російської спецслужби, який поставив задачу вчинити підпал і зафіксувати його на відео.

Фігурантам інкримінують диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ). Якщо їхню провину доведуть, підліткам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що за рішенням суду, підлітки перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справи 16-річного та 14-річного хлопців, які, за даними слідства, підпалили трансформаторну підстанцію у Харкові.".