У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії

До суду передали справи 16-річного та 14-річного хлопців, які, за даними слідства, підпалили трансформаторну підстанцію у Харкові.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що підстанцію в Основ’янському районі підлітки підпалили 11 жовтня близько 21:00. Це об’єкт критичної інфраструктури та має важливе народногосподарське значення.

«До злочину підлітки готувались заздалегідь: придбали розпалювальну суміш, вивчили місцевість і визначились з об’єктом підпалу», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі встановили, що хлопці діяли на замовлення «куратора», з яким налагодили контакт не пізніше червня минулого року. Попередньо, він — співробітник російської спецслужби, який поставив задачу вчинити підпал і зафіксувати його на відео.

Фігурантам інкримінують диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ). Якщо їхню провину доведуть, підліткам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що за рішенням суду, підлітки перебувають під цілодобовим домашнім арештом.