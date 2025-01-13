У Харкові судитимуть двох підлітків: їх підозрюють у диверсії
До суду передали справи 16-річного та 14-річного хлопців, які, за даними слідства, підпалили трансформаторну підстанцію у Харкові.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що підстанцію в Основ’янському районі підлітки підпалили 11 жовтня близько 21:00. Це об’єкт критичної інфраструктури та має важливе народногосподарське значення.
«До злочину підлітки готувались заздалегідь: придбали розпалювальну суміш, вивчили місцевість і визначились з об’єктом підпалу», – зазначили правоохоронці.
У прокуратурі встановили, що хлопці діяли на замовлення «куратора», з яким налагодили контакт не пізніше червня минулого року. Попередньо, він — співробітник російської спецслужби, який поставив задачу вчинити підпал і зафіксувати його на відео.
Фігурантам інкримінують диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ). Якщо їхню провину доведуть, підліткам загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що за рішенням суду, підлітки перебувають під цілодобовим домашнім арештом.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: диверсия, поджог, подростки, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 15:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справи 16-річного та 14-річного хлопців, які, за даними слідства, підпалили трансформаторну підстанцію у Харкові.".