Підліток-переселенець загубився в лісі на Харківщині, йому допомогли копи

На Харківщині правоохоронці допомогли 15-річному хлопцю дістатися додому.

Про зникнення неповнолітнього сина повідомила 35-річна жінка, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці з’ясували, що хлопець зі своєю матір’ю переселенці й нещодавно переїхали в село Слобідка.

«Повертаючись з риболовлі, юнак не зорієнтувався на місцевості й загубився у лісі», – додали у поліції.

Копи зв’язалися з хлопцем і надали йому допомогу. Жодних протиправних дій з ним не трапилось.

Раніше 72-річний ВПО, який проживає в Харкові, разом із дружиною пішов за «гуманітаркою», але на місці подружжя втратило одне одного. До поліції близько 16:00 10 січня звернулася дружина зниклого чоловіка. З ним не було зв’язку, а тому жінка не могла сама знайти чоловіка. Його шукали до ночі. Чоловік ходив поряд із проїжджою частиною вулицею Сумською і не міг знайти дорогу додому.