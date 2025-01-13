Підліток-переселенець загубився в лісі на Харківщині, йому допомогли копи
На Харківщині правоохоронці допомогли 15-річному хлопцю дістатися додому.
Про зникнення неповнолітнього сина повідомила 35-річна жінка, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці з’ясували, що хлопець зі своєю матір’ю переселенці й нещодавно переїхали в село Слобідка.
«Повертаючись з риболовлі, юнак не зорієнтувався на місцевості й загубився у лісі», – додали у поліції.
Копи зв’язалися з хлопцем і надали йому допомогу. Жодних протиправних дій з ним не трапилось.
Раніше 72-річний ВПО, який проживає в Харкові, разом із дружиною пішов за «гуманітаркою», але на місці подружжя втратило одне одного. До поліції близько 16:00 10 січня звернулася дружина зниклого чоловіка. З ним не було зв’язку, а тому жінка не могла сама знайти чоловіка. Його шукали до ночі. Чоловік ходив поряд із проїжджою частиною вулицею Сумською і не міг знайти дорогу додому.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: искали, ліс, переселенец, подросток, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці допомогли 15-річному хлопцю дістатися додому.".