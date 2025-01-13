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Підліток-переселенець загубився в лісі на Харківщині, йому допомогли копи

Суспільство 14:44   13.01.2025
Вікторія Яковенко
Підліток-переселенець загубився в лісі на Харківщині, йому допомогли копи Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці допомогли 15-річному хлопцю дістатися додому.

Про зникнення неповнолітнього сина повідомила 35-річна жінка, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці з’ясували, що хлопець зі своєю матір’ю переселенці й нещодавно переїхали в село Слобідка.

«Повертаючись з риболовлі, юнак не зорієнтувався на місцевості й загубився у лісі», – додали у поліції.

Копи зв’язалися з хлопцем і надали йому допомогу. Жодних протиправних дій з ним не трапилось.

Раніше 72-річний ВПО, який проживає в Харкові, разом із дружиною пішов за «гуманітаркою», але на місці подружжя втратило одне одного. До поліції близько 16:00 10 січня звернулася дружина зниклого чоловіка. З ним не було зв’язку, а тому жінка не могла сама знайти чоловіка. Його шукали до ночі. Чоловік ходив поряд із проїжджою частиною вулицею Сумською і не міг знайти дорогу додому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці допомогли 15-річному хлопцю дістатися додому.".