Пішли гуляти й не повернулись: на Харківщині шукають неповнолітніх братів
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці на Харківщині розшукують двох хлопчиків – Ростислава та Богдана Ощепкових 2011 та 2014 року народження.
Брати пішли гуляти 8 січня та не повернулись дотепер, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Прикмети Ростислава: на зріст приблизно 130 см, худорлявої статури, світле волосся, карі очі. Був одягнутий у помаранчеву куртку, зелену шапку, чорні штани, чорні черевики.
Прикмети Богдана: на зріст приблизно 100 см, середньої статури, світле волосся, карі очі. Був одягнутий у зелену куртку з темним капюшоном, чорно-червоні черевики.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваних, просять повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 чи іншими доступними способами.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці на Харківщині розшукують двох хлопчиків – Ростислава та Богдана Ощепкових 2011 та 2014 року народження.".