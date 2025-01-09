Пішли гуляти й не повернулись: на Харківщині шукають неповнолітніх братів

Правоохоронці на Харківщині розшукують двох хлопчиків – Ростислава та Богдана Ощепкових 2011 та 2014 року народження.

Брати пішли гуляти 8 січня та не повернулись дотепер, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети Ростислава: на зріст приблизно 130 см, худорлявої статури, світле волосся, карі очі. Був одягнутий у помаранчеву куртку, зелену шапку, чорні штани, чорні черевики.

Прикмети Богдана: на зріст приблизно 100 см, середньої статури, світле волосся, карі очі. Був одягнутий у зелену куртку з темним капюшоном, чорно-червоні черевики.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваних, просять повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 чи іншими доступними способами.