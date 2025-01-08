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На Харківщині поліція шукає водія, який збив велосипедиста і зник (фото)

Події 16:54   08.01.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині поліція шукає водія, який збив велосипедиста і зник (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася 10 грудня близько 07:30 на перехресті вулиць Соборна та Михайла Грушевського в місті Лозова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 39-річний чоловік, який рухався на велосипеді. Автомобіль «Daewoo» допустив зіткнення з ним», – з’ясували правоохоронці.

Наразі поліцейські встановлюють місцеперебування водія, який зник з місця ДТП.

Прикмети водія: середньої статури, зріст близько 170 см, на вигляд 60 років, сиве волосся. Був одягнений у чорну куртку і темно-коричневу кепку. Рухався на автомобілі «Daewoo Lanos» або «Sens» золотистого кольору.

Усіх, хто має будь-яку інформацію за вказаним фактом, просять звертатись за телефоном: 099-929-80-62.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 10 грудня близько 07:30 на перехресті вулиць Соборна та Михайла Грушевського в місті Лозова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".