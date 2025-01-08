На Харківщині поліція шукає водія, який збив велосипедиста і зник (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Аварія сталася 10 грудня близько 07:30 на перехресті вулиць Соборна та Михайла Грушевського в місті Лозова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 39-річний чоловік, який рухався на велосипеді. Автомобіль «Daewoo» допустив зіткнення з ним», – з’ясували правоохоронці.
Наразі поліцейські встановлюють місцеперебування водія, який зник з місця ДТП.
Прикмети водія: середньої статури, зріст близько 170 см, на вигляд 60 років, сиве волосся. Був одягнений у чорну куртку і темно-коричневу кепку. Рухався на автомобілі «Daewoo Lanos» або «Sens» золотистого кольору.
Усіх, хто має будь-яку інформацію за вказаним фактом, просять звертатись за телефоном: 099-929-80-62.
Читайте також: Показники на драгері перевищили норму у сім разів: п’яна ДТП у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, водій, ДТП, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині поліція шукає водія, який збив велосипедиста і зник (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 10 грудня близько 07:30 на перехресті вулиць Соборна та Михайла Грушевського в місті Лозова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".