На Харківщині поліція шукає водія, який збив велосипедиста і зник (фото)

Аварія сталася 10 грудня близько 07:30 на перехресті вулиць Соборна та Михайла Грушевського в місті Лозова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 39-річний чоловік, який рухався на велосипеді. Автомобіль «Daewoo» допустив зіткнення з ним», – з’ясували правоохоронці.

Наразі поліцейські встановлюють місцеперебування водія, який зник з місця ДТП.

Прикмети водія: середньої статури, зріст близько 170 см, на вигляд 60 років, сиве волосся. Був одягнений у чорну куртку і темно-коричневу кепку. Рухався на автомобілі «Daewoo Lanos» або «Sens» золотистого кольору.

Усіх, хто має будь-яку інформацію за вказаним фактом, просять звертатись за телефоном: 099-929-80-62.