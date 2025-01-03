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Показники на драгері перевищили норму у сім разів: п’яна ДТП у Харкові

Події 12:55   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Показники на драгері перевищили норму у сім разів: п’яна ДТП у Харкові

ДТП сталася напередодні близько 22:00 на вулиці Холодногірській, пишуть Патрульній поліції у Харківській області.

Поліцейські, що прибули на місце аварії, зафіксували зіткнення авто Ford з іншою машиною. Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд. Чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.55 проміле, що в понад 7 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден“, – пишуть копи.

Вони відсторонили водія від водіння та виписали йому адмінпротокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 12:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталося напередодні близько 22:00 на вулиці Холодногірській, пишуть Патрульній поліції у Харківській області. ".