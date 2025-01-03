Показники на драгері перевищили норму у сім разів: п’яна ДТП у Харкові

ДТП сталася напередодні близько 22:00 на вулиці Холодногірській, пишуть Патрульній поліції у Харківській області.

Поліцейські, що прибули на місце аварії, зафіксували зіткнення авто Ford з іншою машиною. Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд. Чоловік погодився.

“Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.55 проміле, що в понад 7 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден“, – пишуть копи.

Вони відсторонили водія від водіння та виписали йому адмінпротокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.