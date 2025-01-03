Показания на драгере превысили норму в семь раз: пьяное ДТП в Харькове

ДТП произошло накануне около 22:00 на улице Холодногорской, пишут Патрульной полиции в Харьковской области.

Прибывшие на место аварии полицейские зафиксировали столкновение авто Ford с другой машиной. Во время общения патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр. Мужчина согласился.

«Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1.55 промилле, что более 7 раз превышает допустимую норму. С результатом осмотра мужчина был согласен», – пишут копы.

Они отстранили водителя от вождения и выписали ему админпротокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАН.