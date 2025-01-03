Показания на драгере превысили норму в семь раз: пьяное ДТП в Харькове
ДТП произошло накануне около 22:00 на улице Холодногорской, пишут Патрульной полиции в Харьковской области.
Прибывшие на место аварии полицейские зафиксировали столкновение авто Ford с другой машиной. Во время общения патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр. Мужчина согласился.
«Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1.55 промилле, что более 7 раз превышает допустимую норму. С результатом осмотра мужчина был согласен», – пишут копы.
Они отстранили водителя от вождения и выписали ему админпротокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАН.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, ДТП, машины, пьяные водители;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 12:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло накануне около 22:00 на улице Холодногорской, пишут Патрульной полиции в Харьковской области.".