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Показания на драгере превысили норму в семь раз: пьяное ДТП в Харькове

Происшествия 12:55   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Показания на драгере превысили норму в семь раз: пьяное ДТП в Харькове

ДТП произошло накануне около 22:00 на улице Холодногорской, пишут Патрульной полиции в Харьковской области.

Прибывшие на место аварии полицейские зафиксировали столкновение авто Ford с другой машиной. Во время общения патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр. Мужчина согласился.

«Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1.55 промилле, что более 7 раз превышает допустимую норму. С результатом осмотра мужчина был согласен», – пишут копы.

Они отстранили водителя от вождения и выписали ему админпротокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАН.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 12:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло накануне около 22:00 на улице Холодногорской, пишут Патрульной полиции в Харьковской области.".