Семейная драма в Харькове: пьяный мужчина угрожал расправиться с сожительницей

Сообщение о семейной ссоре в Харькове копы получили 1 января около 14:00, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

События разворачивались в Шевченковском районе, уточнили полицейские.

«По прибытии полицейские в квартире обнаружили 40-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и 64-летнюю женщину. Правонарушитель нецензурно выражался в сторону сожительницы, оскорблял и угрожал ей физической расправой», – добавили копы.

Они прекратили конфликт и составили на мужчину админ протокол по ст. 173-2 – это совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания.