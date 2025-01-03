Семейная драма в Харькове: пьяный мужчина угрожал расправиться с сожительницей
Сообщение о семейной ссоре в Харькове копы получили 1 января около 14:00, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
События разворачивались в Шевченковском районе, уточнили полицейские.
«По прибытии полицейские в квартире обнаружили 40-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и 64-летнюю женщину. Правонарушитель нецензурно выражался в сторону сожительницы, оскорблял и угрожал ей физической расправой», – добавили копы.
Они прекратили конфликт и составили на мужчину админ протокол по ст. 173-2 – это совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: копы, полицейские, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 10:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о семейной ссоре в Харькове копы получили 1 января около 14:00, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".