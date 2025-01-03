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Семейная драма в Харькове: пьяный мужчина угрожал расправиться с сожительницей

Происшествия 10:30   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Семейная драма в Харькове: пьяный мужчина угрожал расправиться с сожительницей

Сообщение о семейной ссоре в Харькове копы получили 1 января около 14:00, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

События разворачивались в Шевченковском районе, уточнили полицейские.

«По прибытии полицейские в квартире обнаружили 40-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и 64-летнюю женщину. Правонарушитель нецензурно выражался в сторону сожительницы, оскорблял и угрожал ей физической расправой», – добавили копы.

Они прекратили конфликт и составили на мужчину админ протокол по ст. 173-2 – это совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о семейной ссоре в Харькове копы получили 1 января около 14:00, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".