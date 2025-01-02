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Гуляли по станции: троих детей искали в первый день нового года на Харьковщине

Общество 21:35   02.01.2025
Виктория Яковенко
Гуляли по станции: троих детей искали в первый день нового года на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разыскала троих несовершеннолетних жителей села Ковалевка Изюмского района.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 1 января получили сообщение о том, что трое мальчиков 9,7 и 6 лет ушли из дома гулять и не вернулись.

Копы нашли детей на железнодорожной станции Языково. Они рассказали, что просто решили погулять.

Полицейские вернули их родителям, жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. С семьей провели профилактическую работу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 21:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскала троих несовершеннолетних жителей села Ковалевка Изюмского района.".