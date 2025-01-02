Гуляли по станции: троих детей искали в первый день нового года на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские разыскала троих несовершеннолетних жителей села Ковалевка Изюмского района.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 1 января получили сообщение о том, что трое мальчиков 9,7 и 6 лет ушли из дома гулять и не вернулись.
Копы нашли детей на железнодорожной станции Языково. Они рассказали, что просто решили погулять.
Полицейские вернули их родителям, жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. С семьей провели профилактическую работу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, искали, новый год, полиция;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 21:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскала троих несовершеннолетних жителей села Ковалевка Изюмского района.".