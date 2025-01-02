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Були на залізничній колії: трьох дітей шукали на Харківщині

Суспільство 21:35   02.01.2025
Вікторія Яковенко
Були на залізничній колії: трьох дітей шукали на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські розшукала трьох неповнолітніх мешканців села Ковалівка Ізюмського району.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 1 січня отримали повідомлення про те, що троє хлопчиків 9,7 та 6 років пішли з дому гуляти та не повернулись.

Копи знайшли дітей на залізничній станції Язикове. Вони розповіли, що просто вирішили погуляти.

Поліцейські повернули їх батькам, життю та здоров’ю хлопчиків нічого не загрожує. Із сім’єю провели профілактичну роботу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 21:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукала трьох неповнолітніх мешканців села Ковалівка Ізюмського району.".