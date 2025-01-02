Були на залізничній колії: трьох дітей шукали на Харківщині

Поліцейські розшукала трьох неповнолітніх мешканців села Ковалівка Ізюмського району.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 1 січня отримали повідомлення про те, що троє хлопчиків 9,7 та 6 років пішли з дому гуляти та не повернулись.

Копи знайшли дітей на залізничній станції Язикове. Вони розповіли, що просто вирішили погуляти.

Поліцейські повернули їх батькам, життю та здоров’ю хлопчиків нічого не загрожує. Із сім’єю провели профілактичну роботу.