Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума у посадці
46-річний чоловік кілька разів ударив кума дерев’яним бруском по голові, повідомили у Нацполіції.
14 грудня у Чугуївському районному управлінні поліції мешканка Малинівської громади розповіла, що три дні тому зник її чоловік. Увечері 11 грудня, після гостин, він мав повернутися додому, але на зв’язок більше не виходив. Поліціянти шукали чоловіка, але марно
29 грудня тіло зниклого знайшли у лісосмузі на околиці міста. Згодом слідчі встановили деталі вбивства.
За словами начальника Чугуївського РУП Сергія Пономарьова, поліцейські з’ясували, що після гостин по дорозі додому 41-річний чоловік зайшов до свого знайомого.
«Під час зустрічі між ними виникла сварка. Нападник кілька разів вдарив потерпілого по голові дерев’яним бруском. Коли він переконався, що товариш помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Він обмотав тіло загиблого поліетиленовою плівкою, поклав до багажника свого автомобіля та вивіз до лісосмуги, де закидав мотлохом», – розповів він.
Чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми голови, встановив судово-медичний експерт.
Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 46-річний кум загиблого, мешканець Малинівської громади.
30 грудня слідчі за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 17:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річний чоловік кілька разів ударив кума дерев’яним бруском по голові, повідомили у Нацполіції. ".