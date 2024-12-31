Live
  • Вт 31.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.93

Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума у ​​посадці

Події 17:52   31.12.2024
Оксана Якушко
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума у ​​посадці

46-річний чоловік кілька разів ударив кума дерев’яним бруском по голові, повідомили у Нацполіції. 

14 грудня у Чугуївському районному управлінні поліції мешканка Малинівської громади розповіла, що три дні тому зник її чоловік. Увечері 11 грудня, після гостин, він мав повернутися додому, але на зв’язок більше не виходив. Поліціянти шукали чоловіка, але марно

29 грудня тіло зниклого знайшли у лісосмузі на околиці міста. Згодом слідчі встановили деталі вбивства.

За словами начальника Чугуївського РУП Сергія Пономарьова, поліцейські з’ясували, що після гостин по дорозі додому 41-річний чоловік зайшов до свого знайомого.

«Під час зустрічі між ними виникла сварка. Нападник кілька разів вдарив потерпілого по голові дерев’яним бруском. Коли він переконався, що товариш помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Він обмотав тіло загиблого поліетиленовою плівкою, поклав до багажника свого автомобіля та вивіз до лісосмуги, де закидав мотлохом», – розповів він.

Чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми голови, встановив судово-медичний експерт.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 46-річний кум загиблого, мешканець Малинівської громади.

30 грудня слідчі за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Читайте також: Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума у ​​посадці
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума у ​​посадці
31.12.2024, 17:52
Де на Харківщині росіяни не просунулися істотно за рік – Бутусов у відео
Де на Харківщині росіяни не просунулися істотно за рік – Бутусов у відео
31.12.2024, 18:58
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ
Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ
31.12.2024, 10:24
За якими показниками Харківська область лідирує в Україні в 2024 році
За якими показниками Харківська область лідирує в Україні в 2024 році
31.12.2024, 15:18
Скільки пожеж вирували на Харківщині у 2024 році
Скільки пожеж вирували на Харківщині у 2024 році
31.12.2024, 16:39

Новини за темою:

13:57
Скільки разів у 2024 році росіяни обстріляли Харківщину, розповіла Нацполіція
17:29
Секретну інформацію збувала працівниця банку на Харківщині
19:24
Трагедія сталася на Святвечір у Харкові: подробиці
22:05
Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці будінструменту, впіймали копи у Харкові
10:30
Вибухи біля відділів поліції в Харкові: затримали двох неповнолітніх

Ви читали новину: «Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума у ​​посадці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 17:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річний чоловік кілька разів ударив кума дерев’яним бруском по голові, повідомили у Нацполіції. ".