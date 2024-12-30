Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде

Місто Златопіль (колишній Первомайський) у Харківській області після перейменування готується змінити прапор і герб. Мер показав нові версії геральдичних символів.

Пропозиції щодо прапора та герба збирали від мешканців громади, зазначив міський голова Златополя Микола Бакшеєв. Надалі отримані малюнки віддали експертам – для доопрацювання. У результаті фахівці створили нові великі та малі герби, а також – прапор.

“Герб – щит колосоподібно скошений зліва. У верхньому золотому полі червоний контур зіркоподібної фортеці з чотирма бастіонами, у нижньому зеленому – три пшеничні золоті снопи у лівий перев’яз. Великий герб: щит, обрамований картушем і увінчаний срібною міською короною. Щитотримачі – два золоті бабаки. Під щитом жовто-зелена стрічка з червоним написом “ЗЛАТОПІЛЬ”, під якою золоте колосся і квітка соняшника. Прапор – квадратне полотнище, розділене по діагоналі з верхнього вільного кута на два рівні трикутні поля, у верхньому жовтому – червоний контур зіркоподібної фортеці з чотирма бастіонами, у нижньому зеленому – три жовті пшеничні снопи”, – описав Бакшеєв символи, які розробили для громади.

Він також опублікував експертний висновок Українського геральдичного товариства, який оцінив творчість мешканців Златополя та фахівців, які доопрацьовували геральдику. Експерти відзначили оригінальність символіки та рекомендували Златопільській міськраді затвердити її.