Live

Травмованого собаку врятували поліціянти Харківщини

Суспільство 18:53   06.09.2026
Оксана Якушко
Травмованого собаку врятували поліціянти Харківщини

Поліціянти знайшли на дорозі на Харківщині травмованого собаку, повідомляє Нацполіція.

Під час чергування екіпаж медиків полку поліції особливого призначення помітив на дорозі травмованого собаку. Правоохоронці не залишили тварину напризволяще.

Вони обережно відвезли чотирилапого до ветеринарної клініки, де тварині надали необхідну медичну допомогу. Наразі пес перебуває під наглядом ветеринарів.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, двох чайок-мартинів виявили рятувальники під час ліквідації наслідків російських обстрілів і розбору завалів у Шевченківському районі Харкова.

Читайте також: 7 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на 7 вересня у Харкові й області
Дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на 7 вересня у Харкові й області
06.09.2026, 19:47
7 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові
7 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові
06.09.2026, 17:32
Школа у Старому Салтові працює, але є питання підвозу дітей – Синєгубов 📹
Школа у Старому Салтові працює, але є питання підвозу дітей – Синєгубов 📹
06.09.2026, 16:56
Травмованого собаку врятували поліціянти Харківщини
Травмованого собаку врятували поліціянти Харківщини
06.09.2026, 18:53
Новини Харкова головне 6 вересня: трагедія в Чугуєві, атака на швидку
Новини Харкова головне 6 вересня: трагедія в Чугуєві, атака на швидку
06.09.2026, 17:08
Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада
Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада
06.09.2026, 13:58

Новини за темою:

06.09.2026
ЗСУ відвойовують позиції біля кордону з РФ на Харківщині – ISW
06.09.2026
4 загиблих, 9 постраждалих – як минула доба у Харківській області
31.08.2026
Поліція розшукує 42-річного Євгенія Цихановського, що зник 24 серпня
27.08.2026
Сову, що заплуталася в антидроновій сітці, врятували на Харківщині
27.08.2026
Собаку на смерть збило авто у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Травмованого собаку врятували поліціянти Харківщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 18:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти знайшли на дорозі на Харківщині травмованого собаку, повідомляє Нацполіція.".