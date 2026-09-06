Травмованого собаку врятували поліціянти Харківщини

Поліціянти знайшли на дорозі на Харківщині травмованого собаку, повідомляє Нацполіція.

Під час чергування екіпаж медиків полку поліції особливого призначення помітив на дорозі травмованого собаку. Правоохоронці не залишили тварину напризволяще.

Вони обережно відвезли чотирилапого до ветеринарної клініки, де тварині надали необхідну медичну допомогу. Наразі пес перебуває під наглядом ветеринарів.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, двох чайок-мартинів виявили рятувальники під час ліквідації наслідків російських обстрілів і розбору завалів у Шевченківському районі Харкова.

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