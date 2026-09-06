ЗСУ відвойовують позиції біля кордону з РФ на Харківщині – ISW

Російські війська намагалися наступати у північній частині Харківської області та на Великобурлуцькому напрямку 4 та 5 вересня, але не просунулися вперед, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Стало відомо, що українські війська контратакують і відвойовують втрачені позиції біля Гоптівки та Кудіївки.

Російські міліблогери продовжували безпідставно стверджувати, що російські війська оточили українські сили між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками, але не надали жодних доказів цього оточення.

Російські війська продовжували наступати у напрямку Куп’янська 4 та 5 вересня, але підтверджених успіхів не досягли. Російські міліблогери стверджували, що українські війська контратакують поблизу Західного та Дворічного на північному сході Куп’янська.

Повідомляється, що територія між Рідкодубом та Новим (обидва села на південний схід від Борової) є спірною «сірою зоною», там немає чіткої лінії фронту через постійні бойові дії.