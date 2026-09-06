ВСУ отвоевывают позиции возле границы с РФ на Харьковщине – ISW

Российские войска пытались наступать в северной части Харьковской области и на Великобурлукском направлении 4 и 5 сентября, но не продвинулись вперед, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Стало известно, что украинские войска контратакуют и отвоевывают утраченные позиции возле Гоптовки и Кудеевки.

Российские милблогеры продолжали безосновательно утверждать, что российские войска окружили украинские силы между Вовчанским и Великобурлукском направлениями, но не представили никаких доказательств предполагаемого окружения.

Российские войска продолжали наступать в направлении Купянска 4 и 5 сентября, но подтвержденных успехов не достигли. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратакуют вблизи Западного и Дворечного на северо-востоке Купянска.

Сообщается, что территория между Ридкодубом и Новим (оба села на юго-восток от Боровой) является спорной «серой зоной», там нет четкой линии фронта из-за постоянных боевых действий.