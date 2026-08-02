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Заявления россиян о захвате Ольховки на Харьковщине не подтвердились — ISW

Фронт 08:30   02.08.2026
Оксана Якушко
Заявления россиян о захвате Ольховки на Харьковщине не подтвердились — ISW

Россияне пытались проникнуть в Купянск и продвинуться на севере Харьковщины, но без успеха, сообщает Институт изучений войны (ISW). 

Россияне продолжали наступать на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука 31 июля и 1 августа, но не продвинулись вперед.

Также российские войска недавно провели операции, чтобы проникнуть в Купянск. Опубликованные 1 августа видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские войска наносят удары по оккупированным армией РФ зданиям в северной и центральной частях Купянска, а также на западной окраине Купянска-Узлового (к югу от Купянска) после таких операций по проникновению.

Российские и украинские войска продолжали наступление к юго-востоку от Боровой 31 июля и 1 августа, но ни одна из сторон не продвинулась вперед. Министерство обороны РФ 1 августа заявило, что российские войска захватили Ольховку (к юго-востоку от Боровой). Но источник, сообщающий о действиях российской Западно-российской группировки сил, заявил, что заявления о продвижении вблизи Ольховки не подтверждены.

 

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 08:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пытались проникнуть в Купянск и продвинуться на севере Харьковщины, но без успеха, сообщает Институт изучений войны (ISW). ".