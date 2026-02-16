ISW: у СОУ есть успехи в Купянске и на севере области
В сводке 16 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что зафиксировали продвижение украинских защитников на двух направлениях на Харьковщине.
Согласно полученным геолокационным видеозаписям, недавно СОУ продвинулись в северо-восточной части Вильчи – населенный пункт расположен на Юго-восточном направлении. Эту же информацию подтверждают российские источники.
«Уточнения районов, на которые претендует Россия: геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 февраля, показывают, что украинские войска действуют в северо-западной Вильче – районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск», – уточнили в Институте изучения войны.
Также эксперты передают, что украинские воины уже находятся и действуют в северной части Купянска. Ранее же там присутствовали российские оккупанты.
«14 и 15 февраля русские войска наступали восточнее Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки и юго-восточнее Купянска в направлении Купянска-Узлового, Куриловки, Песчаного и Глушковки», – пишут в ISW.
Ситуация на Боровском и Великобурлукском направлениях – без изменений, добавили эксперты.
