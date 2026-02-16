ISW: у СОУ є успіхи у Куп’янську та на півночі області
У зведенні 16 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що зафіксували просування українських захисників на двох напрямках на Харківщині.
Згідно з отриманими геолокаційними відеозаписами, нещодавно СОУ просунулися у північно-східній частині Вільчі – населений пункт розташований на Південно-Східному напрямку. Цю інформацію підтверджують і російські джерела.
“Уточнення районів, на які претендує Росія: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 лютого, показують, що українські війська діють у північно-західній Вільчі – районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ”, – уточнили в Інституті вивчення війни.
Також експерти передають, що українські воїни вже перебувають та діють у північній частині Куп’янська. Раніше там були російські окупанти.
«14 і 15 лютого російські війська наступали на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки і Кучерівки і на південний схід від Куп’янська в напрямку Куп’янська-Вузлового, Курилівки, Піщаного і Глушківки», – пишуть в ISW.
Ситуація на Борівському та Великобурлуцькому напрямках – без змін, додали експерти.
