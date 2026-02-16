Live

ISW: у СОУ є успіхи у Куп’янську та на півночі області

Україна 09:27   16.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 16 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що зафіксували просування українських захисників на двох напрямках на Харківщині.

Згідно з отриманими геолокаційними відеозаписами, нещодавно СОУ просунулися у північно-східній частині Вільчі – населений пункт розташований на Південно-Східному напрямку. Цю інформацію підтверджують і російські джерела.

“Уточнення районів, на які претендує Росія: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 лютого, показують, що українські війська діють у північно-західній Вільчі – районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також експерти передають, що українські воїни вже перебувають та діють у північній частині Куп’янська. Раніше там були російські окупанти.

«14 і 15 лютого російські війська наступали на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки і Кучерівки і на південний схід від Куп’янська в напрямку Куп’янська-Вузлового, Курилівки, Піщаного і Глушківки», – пишуть в ISW.

Ситуація на Борівському та Великобурлуцькому напрямках – без змін, додали експерти.

Читайте також: Інтенсивність боїв поменшала: на Харківщині було п’ять атак РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
