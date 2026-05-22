На околиці Харкова зафіксували “приліт” БпЛА
Сьогодні, 22 травня, ворог вдарив дроном по Харкову.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксували на околиці міста у Немишлянському районі. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, російські FPV-дрони полюють на окружній Харкова. І це вже система. Щонайменше п’ять безпілотників атакували 21 травня вранці. Один із FPV влучив у тягач «МАН». Автівка злетіла в кювет і загорілася. 40-річний водій загинув. Це сталося поблизу 17 кладовища, уточнили в ГУ Нацполіції. Поліціянти також потрапили під ворожий удар, коли працювали на місці першого з «прильотів». Вони не постраждали, але залишилися без транспорту. Також FPV впав на дах гаража в Київському районі. Вибуху не було. Через загрозу ударів БпЛА частину окружної перекрили. Патрульна поліція попередила: рух обмежили на ділянці від Харківського шосе до вулиці Леся Сердюка, тобто від розв’язки біля Екопарку до виїзду з Північної Салтівки. Об’їзд буде через місто. Як довго діятимуть обмеження, не прогнозують.
Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 13:23;